На Ивано-Франковщине остановили поезд из-за угрозы взрыва: фото
На месте происшествия работали взрывотехники и кинологи со служебными собаками.
В воскресенье, 12 октября, на железнодорожной станции «Бурштын», что на Ивано-Франковщине, было остановлено движение поезда «Черновцы — Ивано-Франковск — Запорожье» из-за сообщения о заминировании.
Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.
Остановка поезда состоялась около 17:00. Пассажиров вывели из вагонов и перевели в безопасные места.
На месте работали взрывотехники, кинологи со служебными собаками и все другие соответствующие службы, которые занимались обследование поезда снаружи и внутри вагонов.
«Никаких взрывоопасных предметов не было найдено. Поезд вернулся к привычному курсированию», — сообщили в полиции.
Напомним, в субботу, 11 октября, сотрудники «Укрзализныци» получили сообщение о заминировании трех поездов дальнего следования.