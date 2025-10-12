ТСН в социальных сетях

Украина
552
1 мин

На Ивано-Франковщине остановили поезд из-за угрозы взрыва: фото

На месте происшествия работали взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

Богдан Скаврон
Поезд остановили из-за сообщения о заминировании

Поезд остановили из-за сообщения о заминировании / © Нацполиция Ивано-Франковской области

В воскресенье, 12 октября, на железнодорожной станции «Бурштын», что на Ивано-Франковщине, было остановлено движение поезда «Черновцы — Ивано-Франковск — Запорожье» из-за сообщения о заминировании.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Остановка поезда состоялась около 17:00. Пассажиров вывели из вагонов и перевели в безопасные места.

На месте работали взрывотехники, кинологи со служебными собаками и все другие соответствующие службы, которые занимались обследование поезда снаружи и внутри вагонов.

/ © Нацполиция Ивано-Франковской области

© Нацполиция Ивано-Франковской области

«Никаких взрывоопасных предметов не было найдено. Поезд вернулся к привычному курсированию», — сообщили в полиции.

Напомним, в субботу, 11 октября, сотрудники «Укрзализныци» получили сообщение о заминировании трех поездов дальнего следования.

