На Ивано-Франковщине остановили поезд из-за угрозы взрыва: фото

Поезд остановили из-за сообщения о заминировании / © Нацполиция Ивано-Франковской области

Реклама

В воскресенье, 12 октября, на железнодорожной станции «Бурштын», что на Ивано-Франковщине, было остановлено движение поезда «Черновцы — Ивано-Франковск — Запорожье» из-за сообщения о заминировании.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Остановка поезда состоялась около 17:00. Пассажиров вывели из вагонов и перевели в безопасные места.

Реклама

На месте работали взрывотехники, кинологи со служебными собаками и все другие соответствующие службы, которые занимались обследование поезда снаружи и внутри вагонов.

© Нацполиция Ивано-Франковской области

«Никаких взрывоопасных предметов не было найдено. Поезд вернулся к привычному курсированию», — сообщили в полиции.

Напомним, в субботу, 11 октября, сотрудники «Укрзализныци» получили сообщение о заминировании трех поездов дальнего следования.