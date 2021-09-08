На Ивано-Франковщине почти все школы снова закроют на карантин

На Ивано-Франковщине почти все школы снова закроют на карантин

В области недостаточный уровень вакцинации педагогов.

Председатель Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук сообщила, что с понедельника, 13 сентября, большинство учебных заведений на Прикарпатье перейдут на дистанционную форму обучения.

Такое заявление руководительницы Ивано-Франковской области цитируют в эфире телеканала "Украина 24".

"С понедельника (13 сентября — ТСН) учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, поскольку ключевым условием для проведения привычного режима обучения является вакцинация более 80% педагогов", — сообщила Светлана Онищук.

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По ее словам, только 15 школ на Прикарпатье иммунизировали своих педагогов на 80%. В этих заведениях обучение будет проходить в обычном режиме.

Всего на Ивано-Франковщине вакцинировано лишь 29% учителей.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске пообещали премию учителям, которые до 31 августа сделают прививку от коронавируса хотя бы одной дозой вакцины.

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