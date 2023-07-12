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На Ивано-Франковщине в результате непогоды образовалась пропасть – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
202
Время на прочтение
1 мин
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На Ивано-Франковщине в результате непогоды образовалась пропасть – фото

В Ивано-Франковской области бурлит непогода.

На Прикарпатье в результате непогоды образовалась пропасть.

В Калуше, Ивано-Франковской области, в результате непогоды образовалась пропасть размером 5 на 7 м.

Об этом сообщил городской голова Андрей Найда.

"К сожалению, ко всем последствиям непогоды добавилось образование новой провальной воронки размером 5 на 7 м. Это уже третья такая воронка в этом микрорайоне", — отметил он.

В Калуше в результате непогоды образовалась пропасть. Фото: скриншот. / ©
В Калуше в результате непогоды образовалась пропасть. Фото: скриншот.

По его словам, ситуация контролируется, ожидается приезд представителей Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, которые должны провести исследования.

"Пока мы анализируем ее расширение, как только это прекратится, мы будем проводить его засыпание", — добавил Найда.

Напомним, климатолог шокировала прогнозом погоды на предстоящие десятилетия.

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Дата публикации
Просмотры
202
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