На Ивано-Франковщине в результате непогоды образовалась пропасть – фото

На Прикарпатье в результате непогоды образовалась пропасть.
В Калуше, Ивано-Франковской области, в результате непогоды образовалась пропасть размером 5 на 7 м.
Об этом сообщил городской голова Андрей Найда.
"К сожалению, ко всем последствиям непогоды добавилось образование новой провальной воронки размером 5 на 7 м. Это уже третья такая воронка в этом микрорайоне", — отметил он.
По его словам, ситуация контролируется, ожидается приезд представителей Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, которые должны провести исследования.
"Пока мы анализируем ее расширение, как только это прекратится, мы будем проводить его засыпание", — добавил Найда.
Напомним, климатолог шокировала прогнозом погоды на предстоящие десятилетия.
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