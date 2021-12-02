На ИВЛ и с тяжелыми травмами: что известно о состоянии мальчика, которого вместе с мамой переехала фура в Кривом Роге

На ИВЛ и с тяжелыми травмами: что известно о состоянии мальчика, которого вместе с мамой переехала фура в Кривом Роге

Состояние ребенка тяжелое, поэтому медики не берутся делать прогнозы.

В Кривом Роге "Газель" сбила мать с ребенком, переходившим дорогу в неустановленном месте, и они попали под колеса фуры. 33-матерь погибла, а ее 5-летний сын находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "Информатор".

"Состояние тяжелое. Политравма, черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытая тупая травма живота, закрытая травма грудной клетки, повреждение легкого, перелом нижней трети правой голени, большая скальпированная травма правого бедра и правой голени. Ребенок находится на искусственной вентиляции", – сообщают медики 8 детской горбольницы, где сейчас находится мальчик.

Напомним, что вчера, 1 декабря, в Долгинцевском районе Кривого Рога водитель "Газели" сбил двоих пешеходов, стоявших в районе разделительной полосы. После наезда пострадавших отбросило на встречную полосу движения, где их переехал грузовик. Пешеходами были 33-летняя женщина и 5-летний сын.

Женщина погибла на месте.

"После совершенной аварии водитель скрылся с места происшествия, однако был разыскан и задержан правоохранителями. В настоящее время 45-летний водитель автомобиля "ГАЗ" был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По факту следователям возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами Уголовного кодекса Украины", — сообщили в пресс-службе полиции области.

Врачи борются за жизнь 5-летнего мальчика, пострадавшего в ДТП в Кривом Роге

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