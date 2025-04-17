На известного журналиста Юрия Макарова напали: в каком он состоянии, что говорит полиция

Юрий Макаров / © Суспільне

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В Киеве 16 апреля неизвестный напал с ножом на известного журналиста Юрия Макарова, являющегося исполнительным продюсером «Суспильного Мовлення».

Об этом сообщили «Суспильне Мовлення» и полиция Киева.

В заявлении «Суспильного Мовлення» указано, что неизвестный напал на Макарова поздно вечером 16 апреля, нанеся ему ранение. Журналиста в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. По состоянию на данный момент угрозы его жизни нет.

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По данным правоохранителей, нападение произошло в Соломенском районе Киева возле одного из жилых комплексов. По предварительным данным, злоумышленник неожиданно ударил ножом прохожего и сбежал с места происшествия.

«Пострадавшим оказался 69-летний киевлянин, работник одного из национальных медиаучреждений. Его госпитализировали. С места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления и другие доказательства», — говорится в заявлении полиции Киева.

По этому факту следователи начали уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Правоохранители принимают меры по задержанию злоумышленника.

В редакции «Суспильного Мовлення» призвали министра внутренних дел Украины взять расследование под личный контроль.

Напомним, во время атаки беспилотниками на Киевскую область в ночь на 26 февраля россияне убили журналистку издания «Укринформ» Татьяну Кулык.