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- Украина
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На известного журналиста Юрия Макарова напали: в каком он состоянии, что говорит полиция
Юрий Макаров получил ножевое ранение в Киеве. Нападение произошло возле жилищного комплекса, полиция изъяла орудие преступления.
В Киеве 16 апреля неизвестный напал с ножом на известного журналиста Юрия Макарова, являющегося исполнительным продюсером «Суспильного Мовлення».
Об этом сообщили «Суспильне Мовлення» и полиция Киева.
В заявлении «Суспильного Мовлення» указано, что неизвестный напал на Макарова поздно вечером 16 апреля, нанеся ему ранение. Журналиста в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. По состоянию на данный момент угрозы его жизни нет.
По данным правоохранителей, нападение произошло в Соломенском районе Киева возле одного из жилых комплексов. По предварительным данным, злоумышленник неожиданно ударил ножом прохожего и сбежал с места происшествия.
«Пострадавшим оказался 69-летний киевлянин, работник одного из национальных медиаучреждений. Его госпитализировали. С места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления и другие доказательства», — говорится в заявлении полиции Киева.
По этому факту следователи начали уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Правоохранители принимают меры по задержанию злоумышленника.
В редакции «Суспильного Мовлення» призвали министра внутренних дел Украины взять расследование под личный контроль.
Напомним, во время атаки беспилотниками на Киевскую область в ночь на 26 февраля россияне убили журналистку издания «Укринформ» Татьяну Кулык.