На известном курорте в Карпатах люди массово отравились: эксперты уже знают причину

В Стрыйском районе Львовской области завершили эпидемиологическое расследование вспышки острой кишечной инфекции, которая произошла в гостинице в поселке Славское.

Об этом сообщила директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталья Иванченко-Тимко в соцсети Facebook.

По ее словам, всего инфекционным заболеванием заболели 17 человек. Лабораторные исследования показали, что причиной вспышки стала бактерия Salmonella enteritidis. Фактором передачи инфекции признано куриное филе, которое, вероятно, прошло недостаточную термическую обработку.

Кроме этого, у четырех пациентов врачи диагностировали сопутствующую норовирусную инфекцию.

Несмотря на сложность ситуации, все пациенты прошли лечение, полностью выздоровели и уже выписаны из стационара.

Напомним, ранее мы писали о том, что 19 августа в инфекционное отделение Стрыйской центральной городской больницы попали 17 детей, которые отравились во время пребывания в отеле «Карпатский уют» в Славском.