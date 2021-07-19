На известном одесском курорте Лебедевка запретили купаться: что случилось

На известном одесском курорте Лебедевка запретили купаться: что случилось

Вода в курортном поселке не соответствует нормам, сообщили в Минздраве.

На одном из курортов Одесской области не рекомендуют купаться в море.

Об этом сообщает областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.

Так, с 8 по 15 июля на 22 пляжах Одесской области отобрали 105 проб образцов морской воды.

Из них 93 пробы проверили на санитарно-микробиологические показатели, а 12 — на санитарно-химические.

В результате проверки выяснилось, что вода в курортном поселке Лебедевка не соответствует нормам. Там рекомендовали временно не купаться в море.

Ранее стало известно, что с 17 июля на всех муниципальных пляжах Киева вывешиваются красные флаги — это значит, что купаться на них запрещено.

Напомним, пляжи в курортной Затоке не пригодны для купания. Министерство здравоохранения проверило качество морской воды. Анализ показал, что вода на трех из четырех пляжей, что в курортном поселке, не соответствует гигиеническим нормам. Правда, что именно нашли — не уточнили. Нет предостережений пока по одному пляжу — Будакской косе.

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