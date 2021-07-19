На известном одесском курорте Лебедевка запретили купаться: что случилось

Вода в курортном поселке не соответствует нормам, сообщили в Минздраве.
На одном из курортов Одесской области не рекомендуют купаться в море.
Об этом сообщает областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины.
Так, с 8 по 15 июля на 22 пляжах Одесской области отобрали 105 проб образцов морской воды.
Из них 93 пробы проверили на санитарно-микробиологические показатели, а 12 — на санитарно-химические.
В результате проверки выяснилось, что вода в курортном поселке Лебедевка не соответствует нормам. Там рекомендовали временно не купаться в море.
Ранее стало известно, что с 17 июля на всех муниципальных пляжах Киева вывешиваются красные флаги — это значит, что купаться на них запрещено.
Напомним, пляжи в курортной Затоке не пригодны для купания. Министерство здравоохранения проверило качество морской воды. Анализ показал, что вода на трех из четырех пляжей, что в курортном поселке, не соответствует гигиеническим нормам. Правда, что именно нашли — не уточнили. Нет предостережений пока по одному пляжу — Будакской косе.