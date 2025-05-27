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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
5674
Время на прочтение
1 мин

На какие исследования больше не может направить семейный врач — новые правила НСЗУ

НСЗУ ограничила возможности первичного звена: теперь сложные анализы будет выписывать только специалист.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Семейный врач

Семейный врач / © Credits

С 2025 года НСЗУ изменила правила направления пациентов на диагностику. Если раньше семейные врачи могли выписывать направления на почти все виды обследований — от УЗИ и рентгена до МРТ и КТ, — то теперь их полномочия ограничили.

Об этом рассказала руководитель НСЗУ Наталья Гусак в интервью «УП. Життя».

Теперь медики первичного звена могут направлять только на:

  • УЗИ (брюшной полости, щитовидной железы и т.д.),

  • рентген (грудной клетки, конечностей),

  • холтеровский мониторинг,

  • эндоскопию (ЖКТ, мочеполовой, дыхательной систем),

  • базовые лабораторные анализы.

Сложные процедуры, такие как МРТ, КТ, спирометрия или специализированные анализы, теперь будут назначать только врачи-специалисты.

По словам Гусак, цель нововведений — предотвратить необоснованные назначения, дублирование направлений и оптимизировать маршрутизацию пациентов.

Хотя технически семейные врачи могут создать направления на любые исследования, НСЗУ не будет финансировать те, которые выписаны с нарушением новых правил.

Напомним, в Украине возросло количество больных аллергией.

Дата публикации
Количество просмотров
5674
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