На какие компромиссы Украина может пойти на переговорах с Россией: результаты опроса

На какие компромиссы с Россией украинцы никогда не пойдут. / © Владимир Зеленский

Реклама

На вопрос «какие компромиссы на мирных переговорах с Россией вы считаете допустимыми», 40,2% украинцев ответили, что Украина не должна временно отказываться от отвоевания оккупированных территорий. Хотя в 2024 году таких было больше — 53,2%.

Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens по заказу Центра «Новая Европа», проведенного с 5 по 26 ноября 2025 года (выборка — 1000 респондентов).

Соглашаться на юридическое признание оккупированных российских территорий и сокращение украинской армии вообще недопустимым считают 76,6% и 77,9% опрошенных соответственно. Против предоставления русскому языку государственного статуса и отказа от вступления Украины в ЕС выступают 73% и 51% соответственно. Еще 64,1% категорически исключают отмену санкций против России.

Реклама

«Большинство украинцев отвергают ключевые политические и компромиссы безопасности, которые Россия традиционно пытается навязать как условия переговоров. Хотя позиции украинцев за последние годы по отдельным вопросам несколько смягчились, всеобщая логика общественных настроений остается неизменной», — говорится в исследовании.

При этом 51,4% респондентов ответили, что примут участие в протестных акциях, если Украина во время переговоров пойдет на компромиссы, которые, по мнению опрошенных, будут неприемлемы.

Результаты опроса также демонстрируют довольно критическое отношение украинцев к поддержке США, которые сейчас и продвигают мирный план урегулирования войны, большинство пунктов которого являются прямыми российскими требованиями по капитуляции Украины.

Да, 65,3% украинцев считают, что Соединенные Штаты делают недостаточно для победы Украины. Вклад стран Европы (государств-членов ЕС, Великобритании, Норвегии) оценивается положительно: 57,3% опрошенных считают европейские усилия достаточными.

Реклама

Эти показатели отражают главные тенденции в восприятии международной поддержки со стороны ключевых партнеров. С приходом к власти Трампа углубилось разочарование в динамике американской помощи, особенно на фоне задержек с пакетами военной поддержки, перехода на коммерческие основы снабжения критически необходимого вооружения, а также противоречивых политических заявлений из Вашингтона. Европа заметно отличается на фоне США, однако и здесь важный нюанс: почти 40% украинцев считают усилия европейских партнеров недостаточными», — также говорится в исследовании.