На каком этапе рассмотрение скандального законопроекта по мобилизации: рассказал член комитета по нацбезопасности

В день комитет рассматривает около 200 поправок.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел 870 поправок к законопроекту о мобилизации.

Об этом LIGA.net рассказал нардеп от "Слуги народа", член профильного комитета Федор Вениславский.

По его словам, "процесс идет медленно, поскольку многие авторы занимаются политическим популизмом во время обсуждения".

Другой собеседник от "Слуги народа" в комментарии изданию отметил, что за день комитет рассматривает около 200 поправок. Поэтому 4000 внесенных поправок можно рассмотреть за 20 дней.

Ранее народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщал, что 18 марта Комитет по вопросам безопасности продолжит работу по законопроекту по мобилизации, в частности, рассматривает поправки №636-874.

Напомним, 15 марта сообщалось, что Комитет по нацбезопасности рассмотрел очередные 300 поправок к законопроекту о мобилизации.

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