На каком направлении Россия несет больше всего потерь: в ВСУ ответили

Наши бойцы постоянно бьют свои рекорды по ликвидации вражеской техники.

В среднем 85% потерь армии РФ приходится на Восточное направление. Там противник теряет как живую силу, так и легкобронированную технику.

Об этом LIGA.net сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

По словам Волошина, важную роль в том, что враг несет большие потери, играют минные заграждения и FPV-дроны, которые помогают останавливать легкобронированную и бронированную технику противника.

"Воины десантно-штурмовой Таврической бригады за шесть месяцев боев на одном из направлений уничтожили более 300 единиц вражеской техники. А это по меньшей мере три вражеских бригады!" – подчеркнул он.

Напомним, по состоянию на утро 25 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 462980 солдат армии РФ. За минувшие сутки ликвидировано еще 1040 военных.

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