На каком основании Миндича выпустили за границу — в ГПСУ ответили

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко / © Госпогранслужба Украины

Реклама

Основанием для выезда бизнесмена Тимура Миндича за границу во время военного положения стало наличие троих несовершеннолетних детей.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии «Суспільному».

Демченко отметил, что наличие трех несовершеннолетних детей является основанием для выезда мужчин, которое предусмотрено действующими нормами законодательства. Поэтому родителям с тремя и более детьми до 18 лет разрешено временно пересекать государственную границу во время военного положения, напомнил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Реклама

Ранее ГНСУ подтвердило пересечение границы Тимуром Миндичем. Там отметили, что Миндич был оформлен в одном из пунктов пропуска. У него были «все необходимые документы».

Напомним, 10 ноября стало известно об обысках НАБУ у Тимура Миндича и о его бегстве из Украины за несколько часов до следственных действий.

Впоследствии НАБУ подтвердило, что бизнесмен уехал из Украины. Детективы бюро обещали вернуть его в Украину.