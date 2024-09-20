На какую частоту атак по Украине планирует выйти Россия: тревожный прогноз

Россия увеличивает производство "Шахедов". Целью оккупантов является выйти чуть ли не на круглосуточный режим атак по Украине в будущем.

Об этом сообщил глава ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Будет ли иметь успех враг

По его словам, постоянные залеты "Шахедов" являются элементом разведки. Для россиян "Шахеды" остаются ударным оружием на ближние дистанции. Относительно дальних, основная функция – разведка. Как отмечает Коваленко, увеличение количества производства дронов-камикадзе также имеет свою цель.

"Они хотят выйти чуть ли не на круглосуточный режим атак в будущем, чтобы тревоги в регионах стали привычными", – считает он.

Но в эту игру, утверждает глава ЦПИ СНБО, можно играть вдвоем. И в отличие от нас, российская ПВО носит точечный характер и не способна прикрыть Россию полноценно от БпЛА.

"А увеличение интенсивности атак в целом приведет к более регулярным провалам ПВО РФ, по примеру Торопца", – резюмировал Андрей Коваленко.

Ранее обнародовали качественные спутниковые снимки 107 арсенала ГРАУ в Торопке Тверской области РФ. В результатеуспешной атаки ВСУ состава с вооружением больше нет.

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