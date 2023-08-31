На какую помощь при оплате за коммуналку имеет право семья, в которой проживают приемные дети

Семья, где проживают приемные дети, имеет право на льготы.

На помощь при оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право семьи, в которых проживают приемные дети, если среднемесячный доход семьи в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (3760 грн).

Об этом Министерство социальной политики сообщило в Telegram.

Так, льгота в размере 50% скидки предоставляется:

на оплату жилья в пределах норм, предусмотренных законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждого члена семьи, постоянно проживающего в жилом помещении (в т.ч. приемного ребенка), и дополнительно 10,5 кв. метра в семь ю);

на пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение и другие услуги) и стоимость сжиженного баллонного газа для бытовых нужд (в пределах норм и социальных нормативов, определенных Кабинетом Министров Украины);

на стоимость топлива (в случае, если соответствующие дома не имеют центрального отопления).

Напомним, отпуск по семейным обстоятельствам — в каких случаях и на какой срок предоставляется военнослужащим.

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