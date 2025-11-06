- Дата публикации
Категория
Украина
На картах DeepState обозначена потеря территорий в двух областях: что говорят военные
Противник, пользуясь туманом, который несколько дней стоит на Запорожье, пытался инфильтроваться в глубь нашей обороны мимо украинских позиций.
Представители Сил обороны Юга Украины утверждают, что информация, обнародованная ресурсом DeepState, о захваченных врагом территориях в Днепропетровской и Запорожской областях не соответствует действительности.
На картах DeepState обозначено, что враг оккупировал Павловку, а также продвинулся вблизи Балагана, Удачного, Ступочков, в Плавнях, Приморском и Успеновке.
В Силах обороны Юга сообщили, что ситуация на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях довольно напряженная, но указанные в сообщении населенные пункты не находятся под контролем россиян.
По информации украинских военных ситуация вокруг этих населенных пунктах следующая:
в районе н.п. Павловка продолжаются ожесточенные бои, одна из наших героических бригад удерживает там оборону;
в районе н.п. Плавни также ведутся бои, здесь удерживается серая зона;
в районе н.п. Приморское оккупанты через бывшее Каховское водохранилище, где буйная растительность и камыш, высотой в несколько метров, пытаются проникнуть нам во фланг, но силы обороны их уничтожают;
в районе н. п. Успеновка противник огневым поражением уничтожил несколько позиций, поэтому нашим защитникам пришлось отойти вглубь обороны, но бои за населенный пункт не прекращаются.
В Силах обороны Юга добавили, что противник, пользуясь погодными условиями, а именно туманом, который несколько дней стоит на Запорожье, пытался инфильтроваться в глубь нашей обороны мимо украинских позиций.
«На этих участках линии фронта мы постоянно проводим поисково-ударные действия и уничтожаем вражеские диверсионные группы», — отметили в сообщении.
Напомним, ранее военнослужащий Станислав Бунятов с позывным «Осман» заявил, что враг стремительно движется по правому флангу в направлении Запорожья, обходя через Днепропетровскую область всю линию обороны на юге.