На кастинг попросился известный певец: в Полтаве на местном канале прогноз погоды начали вести обнаженные мужчины

На кастинг попросился известный певец: в Полтаве на местном канале прогноз погоды начали вести обнаженные мужчины

На канале объявили о кастинге на ведущего прогноза погоды.

На полтавском телеканале PTV прогноз погоды начали вести обнаженные мужчины. В СМИ таким образом решили уравнять права мужчин и женщин и нарушить традиции, когда о погоде рассказывали только привлекательные девушки.

Об этом сообщили на телеканале PTV.

Так, на полтавском телеканале объявили кастинг среди мужчин на ведущего прогноза погоды. Сейчас свои силы попробовали уже несколько кандидатов. Претенденты на ведущего прогноза погоды ведут программу с обнаженным торсом.

В Полтаве убеждены, что так их прогнозы погоды будут смотреть не только в их городе, но и в других регионах.

"Ведущих узнают на улицах, просмотры в Youtube набирают десятки тысяч и уже даже появляются преданные фанаты, которые с нетерпением ждут на новые выпуски", — сообщили на телеканале.

Также в прямом эфире одной из радиостанций на кастинг прогноза погоды попросился и солист группы "Антитела" Тарас Тополя.

"Наша корреспондентка Марина Голега не узнала звезду во время телефонного разговора и не раскусила розыгрыш, но уверенно держалась в ответах ему", — сообщили на телеканале.

Напомним, в Полтаве и Кременчуге улицами ходили обнаженные мужчины.

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