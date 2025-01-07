На каяке через границу: пограничники задержали нарушителя на лимане

Человек, экипировавшись надувным каяком и веслом, решил преодолеть водное препятствие, несмотря на зимнее время года и низкую температуру воды.

Во время патрулирования Кучурганского лимана охранники Подольского пограничного отряда задержали 26-летнего мужчину, пытавшегося незаконно пересечь украинско-молдавскую границу.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в Украине.

Человек, экипировавшись надувным каяком и веслом, решил преодолеть водное препятствие, несмотря на зимнее время года и низкую температуру воды. Однако пограничники быстро заметили нарушителя и остановили его еще в начале заплыва.

На задержанного составили протокол по ст. 204-1 КУоАП о попытке незаконного пересечения государственной границы. Дело передано в суд.

Пограничники напоминают об опасности зимних водных путешествий, которые не только угрожают здоровью, но и могут представлять серьезную угрозу жизни.

Напомним, ранее на украинско-словацкой границе разоблачили двух мужчин, пытавшихся обойти закон, выдавая себя за работников железной дороги. Ради этого они одели спецодежду со световозвращающими жилетами, взяли с собой кирку и лопату и молча двигались вдоль железнодорожных путей в направлении границы.