На Киев надвигается двойной удар стихии: кроме похолодания, синоптики предупредили об опасной погоде

На Киевщине и в столице 20 апреля ожидается существенное ухудшение погодных условий, что будет сопровождаться опасными метеорологическими явлениями. В течение дня будет преобладать облачная погода с прояснениями: если ночь пройдет без осадков, то днем местами пройдет небольшой дождь при северном ветре со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью составит от +1 до +6 градусов тепла, однако на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3, из-за чего объявлен первый (желтый) уровень опасности. В Киеве ночная температура будет колебаться в пределах от +4 до +6 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +10 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают о сильных заморозках, представляющих серьезную угрозу для раннецветущих плодовых деревьев. В течение 21 и 22 апреля по всей территории Киевщины в воздухе прогнозируется снижение температуры до -3 градусов ниже нуля, что соответствует второму (оранжевому) уровню опасности.

В столице в эти дни ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3 градусов.

Предупреждение о заморозках на Киевщине 21-22 апреля / © Укргидрометцентр

По данным погодного портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. Существенных осадков не предвидится. Температура воздуха будет колебаться от +5 градусов тепла ночью до +9 градусов тепла днем.

Погода в Киеве 20 апреля

