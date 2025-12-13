Снег / © unsplash.com

Реклама

В воскресенье, 14 декабря, в Киеве и Киевской области прогнозируют осложнение погодных условий. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

По прогнозу, в течение суток будет облачно. В ночные часы ожидается небольшой снег, а днем — умеренный мокрый снег, местами с налипанием. На автодорогах сохранится гололедица, что усложнит движение транспорта.

Реклама

Ветер — южный с переходом на северо-западный, скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах 1-6 градусов мороза, днем — от 4 градусов мороза до 1 тепла. В столице ночью прогнозируют 3-5 градусов мороза, днем температура будет держаться около 0°.

Синоптики также объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 14 декабря на дорогах ожидается гололедица, а днем возможно налипание мокрого снега. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Погода может создать дополнительные трудности для энергетиков, строителей и коммунальных служб, а также заметно усложнить передвижение транспорта.

Напомним, синоптики предупреждали, что в воскресенье, 14 декабря, на севере, западе, в центральной части Украины, местами на Харьковщине и Запорожье ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.