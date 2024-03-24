"На Киев с голыми руками": в Крыму неадекватная "Z-патриотка" возмутилась взрывами и записала обращение к Зеленскому (видео)

Во время взрывов в Симферопольском районе у ее мамы дома "выбило стекла".

Пророссийская "Z-патриотка" возмутилась взрывами в Крыму и заявила, что пойдет на Зеленского, если это снова повторится.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

По ее словам, во время взрывов в Симферопольском районе у ее мамы дома "выбило стекла". Поэтому женщина так возмутилась, что записала видео с обращением к президенту Владимиру Зеленскому.

“Я обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Если у моей мамы еще раз выбьет оконное стекло – я пойду на Киев с голыми руками. Мне поддержка не нужна, мы разберемся сами. Во время встречи я издаю очень громкий рык…”, — сказала женщина.

В Крыму "Z-патриотка" возмутилась взрывами и записала обращение к Зеленскому

Напомним, что в Сети опубликованы спутниковые снимки последствий ракетного удара, нанесенного Силами обороны Украины по узлу связи Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

Читайте также: