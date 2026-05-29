На Киев сунет опасная непогода: синоптики обратились с предупреждением
По прогнозу синоптиков, до конца дня ожидаются сильные порывы ветра.
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве и области в пятницу, 29 мая. В ближайшее время с удержанием до конца дня ожидаются сильные порывы ветра.
Об этом говорится в сообщении «Укргидрометцентра».
«В ближайшее время с содержанием до конца дня, 29 мая, порывы ветра 15-20 м/с. И уровень опасности желтый», — уточнили синоптики.
Отметим, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.
Ранее синоптики сообщили о погоде в июне. По их данным, в июне средняя температура воздуха в Украине превысит многолетнюю климатическую норму минимум на полтора градуса.