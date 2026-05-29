ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
280
Время на прочтение
1 мин

На Киев сунет опасная непогода: синоптики обратились с предупреждением

По прогнозу синоптиков, до конца дня ожидаются сильные порывы ветра.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Погода испортится

Погода испортится / © Associated Press

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве и области в пятницу, 29 мая. В ближайшее время с удержанием до конца дня ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом говорится в сообщении «Укргидрометцентра».

«В ближайшее время с содержанием до конца дня, 29 мая, порывы ветра 15-20 м/с. И уровень опасности желтый», — уточнили синоптики.

Отметим, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Ранее синоптики сообщили о погоде в июне. По их данным, в июне средняя температура воздуха в Украине превысит многолетнюю климатическую норму минимум на полтора градуса.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
280
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie