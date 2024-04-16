На Киевщине 5 подростков, среди которых были школьники, заманили и изнасиловали девочку: жуткие подробности

В Киевской области судили 5 подростков из-за группового изнасилования малолетней девушки. Среди подозреваемых — взрослый парень, студентка 1 курса училища, которая имеет на содержание ребенка, ученик 9 класса и две ученицы 8 и 9 классов.

Об этом говорится в приговоре Васильковского горрайонного суда в Киевской области.

Подростки жестоко изнасиловали девочку

По данным суда, 15 мая 2023 года подозреваемые пригласили в гости малолетнюю (лицо не достигшее 14-летнего возраста - ред.) девочку. Там они сначала споили ее, а затем совершили групповое изнасилование.

Подростки раздели девушку, закрыли ей рот полотенцем, а один из подсудимых изнасиловал ее. Все это они снимали на камеру. После этого обидчики заставляли потерпевшую молчать о преступлении.

Материалы суда

Что рассказала потерпевшая

На суде потерпевшая девочка рассказала, что подруга предложила ей заночевать у нее. Сначала мать ей запретила это делать, но позже позволила. В тот день к ее подруге пришли другие подростки, убедившие ее выпить алкоголь. После этого ее жестоко изнасиловали и снимали все на видео. Девочка добавила, что не говорила об этом матери, однако она сама все узнала.

Родственникам девочки показали видео насилия, подозреваемые все отрицали

Мать малолетнего ребенка на суде рассказала, что его дочь никогда не пила алкоголь. Иногда она ночевала у подруги, а подруга находилась у нее. Впоследствии ей рассказали о групповом изнасиловании дочери, и она обратилась в полицию.

Сестра потерпевшей и другая девочка рассказали, что им прислали видео, на котором ученик 9 класса издевается над потерпевшей, а другие в это время четверо других фигурантов держат школьницу.

Подозреваемые на суде заявили, что якобы они не издевались над девочкой. Однако у полиции была жутковатая видеозапись того, как подростки издевались над потерпевшей. На кадрах видно, как подозреваемые глумятся над девочкой, а студентка 1 курса училища, воспитывающая ребенка, выкрикивает: "Я всегда так с Лешей делаю".

Приговор суда

Суд признал всех участников происшествия виновными, их приговорили к:

Совершеннолетнего парня приговорили к 10 годам лишения свободы, однако он находился на испытательном сроке из-за другого преступления, а потому — он 15 лет проведет в тюрьме.

Ученика 9 класса приговорили к 10 годам лишения свободы.

Студентку училища – до 10 лет лишения свободы.

Учениц 8 и 9 классов – до 10 лет лишения свободы.

Все осужденные также будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, в Одесской области мужчина затащил к заброшенной землянке мальчика и изнасиловал.

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