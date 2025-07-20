На Киевщине до конца суток возможны перебои со светом: что произошло

гроза / © unsplash.com

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До конца суток 20 июля синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области, которые могут привести к перебоям с электроснабжением.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Синоптики прогнозируют мощные грозы на Киевщине.

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В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий», — говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу синоптиков, с понедельника, 21 июля, в Украину возвращается сухая и жаркая погода, местами воздух прогреется до 37 градусов.