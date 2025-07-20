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На Киевщине до конца суток возможны перебои со светом: что произошло
Синоптики прогнозируют мощные грозы.
До конца суток 20 июля синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области, которые могут привести к перебоям с электроснабжением.
Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Синоптики прогнозируют мощные грозы на Киевщине.
В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.
«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий», — говорится в сообщении.
Напомним, по прогнозу синоптиков, с понедельника, 21 июля, в Украину возвращается сухая и жаркая погода, местами воздух прогреется до 37 градусов.