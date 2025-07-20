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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Киевщине до конца суток возможны перебои со светом: что произошло

Синоптики прогнозируют мощные грозы.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
гроза

гроза / © unsplash.com

До конца суток 20 июля синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области, которые могут привести к перебоям с электроснабжением.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Синоптики прогнозируют мощные грозы на Киевщине.

В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий», — говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу синоптиков, с понедельника, 21 июля, в Украину возвращается сухая и жаркая погода, местами воздух прогреется до 37 градусов.

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