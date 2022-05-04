На Киевщине до сих пор находят массовые захоронения: обнаружили уже более 1,2 тыс. убитых мирных жителей

На территории Киевской области, которая была временно оккупирована Россией, продолжают находить массовые захоронения мирных жителей, убитых военными государства-террориста.
По состоянию на 4 мая осмотрено 1235 тел убитых гражданских граждан. В частности, 282 трупа остаются не установленными.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
По его словам, только за прошедшие сутки в морги были направлены 20 тел убитых жителей Киевщины. Следователи фиксируют случаи пыток
29 апреля возле села Мироцкое в Бучанском районе в лесу нашли похороны троих мужчин. Они имели признаки пыток. Отмечается, что жертвы пытали длительный период времени. У них на конечностях найдены шаровые ранения. Полиция уже произвела осмотр тел погибших. В настоящее время они направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
2 мая в селе Калиновка Макаровской ОТГ обнаружены захоронения двух человек со следами пыток. По предварительной информации, российские военнослужащие во время оккупации сначала пытали, а затем убили гражданских.
Следует отметить, что при процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Как сообщалось, украинские правоохранители завершили первый этап расследования преступлений РФ в Ирпене. В течение 24 дней, с 4 марта по 28 марта, город был оккупирован враждебными силами страны-агрессора. Следствие установило, что 70% зданий получили повреждения.
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