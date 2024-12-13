Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Киевщине и Одесчине – новые графики отключения света

На Киевщине и Одесчине – новые графики отключения света

Отключения света в Украине / Фото: ТСН.ua

Для этих двух областей обновлены графики отключений на 13 декабря.

В Киевской и Одесской областях были введены новые графики отключения света 13 декабря после российской атаки.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"От Укрэнерго поступили новые команды по Одесской области, согласно которым обновляются графики отключений на сегодняшний день", — заявили в компании и опубликовали изображение с графиками.

Новый график отключения света/Фото: ДТЭК / ©
Новый график отключения света/Фото: ДТЭК

В ДТЭК также сообщили о новых графиках отключения электроэнергии на 13 декабря для Киева и области.

Новый график отключения света/Фото: ДТЭК / ©
Новый график отключения света/Фото: ДТЭК
Новый график отключения света/Фото: ДТЭК / ©
Новый график отключения света/Фото: ДТЭК

Напомним, Россия 13 декабря устроила массированную атаку на энергетику Украины. Поэтому "Укрэнерго" распорядилось отключать три из шести очередей потребителей.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Десятки крылатых ракет в Одесскую область! Без последствий не обошлось

Десятки крылатых ракет в Одесскую область! Без последствий не обошлось

Похожие темы:

Следующая публикация