На Киевщине и Одесчине – новые графики отключения света

Для этих двух областей обновлены графики отключений на 13 декабря.

В Киевской и Одесской областях были введены новые графики отключения света 13 декабря после российской атаки.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"От Укрэнерго поступили новые команды по Одесской области, согласно которым обновляются графики отключений на сегодняшний день", — заявили в компании и опубликовали изображение с графиками.

Новый график отключения света/Фото: ДТЭК

В ДТЭК также сообщили о новых графиках отключения электроэнергии на 13 декабря для Киева и области.

Новый график отключения света/Фото: ДТЭК

Новый график отключения света/Фото: ДТЭК

Напомним, Россия 13 декабря устроила массированную атаку на энергетику Украины. Поэтому "Укрэнерго" распорядилось отключать три из шести очередей потребителей.

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