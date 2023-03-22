На Киевщине и в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога: карта

Не пренебрегайте личной безопасностью.
В ночь на 22 марта 2023 года в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.
Мониторинговые каналы распространили следующую информацию.
"Север — тревога объявлена из-за неустановленных воздушных объектов, предварительно БпЛА", — говорится в сообщении.
Пока эта информация не проверена.
Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях, не забывайте о правиле "двух стен", следите за сообщениями официальных властей.
Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!
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