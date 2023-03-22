На Киевщине и в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога: карта

В ночь на 22 марта 2023 года в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые каналы распространили следующую информацию.

"Север — тревога объявлена из-за неустановленных воздушных объектов, предварительно БпЛА", — говорится в сообщении.

Пока эта информация не проверена.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

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