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На Киевщине и в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога: карта

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4257
Время на прочтение
1 мин
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На Киевщине и в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога: карта

Фото: Pexels

Не пренебрегайте личной безопасностью.

В ночь на 22 марта 2023 года в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые каналы распространили следующую информацию.

"Север — тревога объявлена из-за неустановленных воздушных объектов, предварительно БпЛА", — говорится в сообщении.

Пока эта информация не проверена.

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях, не забывайте о правиле "двух стен", следите за сообщениями официальных властей.

Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!

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Дата публикации
Просмотры
4257
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