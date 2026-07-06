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- Украина
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На Киевщине из-за ограничений безопасности изменили движение ряда поездов: какие рейсы задерживаются
Из-за введенных на Киевщине ограничений безопасности на отдельных участках железной дороги ряд пассажирских поездов курсирует резервными маршрутами с задержками, также затруднено движение пригородных электричек в фастовском направлении.
В Киевской области из-за введенных ГСЧС ограничений безопасности после российской атаки на Киев на отдельных участках железной дороги изменено движение нескольких пассажирских поездов. Для них организовали объездные маршруты, а пассажиров предупредили о возможных задержках.
Об этом сообщила " Укрзализныця".
По информации перевозчика, ограничение движения было введено на отдельных участках железной дороги в Киевской области по соображениям безопасности. Поэтому "Укрзализныця" задействовала резервные объездные маршруты.
Изменения касаются следующих поездов:
№93 Харьков - Холм ;
№134 Каменец-Подольский - Киев ;
№94 Холм - Харьков ;
№43 Днепр - Ивано-Франковск ;
№104 Львов — Лозовая .
В "Укрзализныце" подчеркнули, что все ключевые остановки для этих поездов будут сохранены, однако пассажирам следует быть готовыми к задержкам в движении.
Кроме того, из-за ограничений затруднено пригородное сообщение в фастовском направлении. Совместно с Киевской областной военной администрацией организованы автобусные перевозки для "челночного" сообщения между Бояркой и Киевом.
В "Укрзализныце" отметили, что информацию о задержках пассажирских и пригородных поездов обновляют на официальных ресурсах компании.
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