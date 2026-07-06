На Киевщине из-за ограничений безопасности изменили движение ряда поездов: какие рейсы задерживаются

Укрзализныця / © "Укрзализныця"

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В Киевской области из-за введенных ГСЧС ограничений безопасности после российской атаки на Киев на отдельных участках железной дороги изменено движение нескольких пассажирских поездов. Для них организовали объездные маршруты, а пассажиров предупредили о возможных задержках.

Об этом сообщила " Укрзализныця".

По информации перевозчика, ограничение движения было введено на отдельных участках железной дороги в Киевской области по соображениям безопасности. Поэтому "Укрзализныця" задействовала резервные объездные маршруты.

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Изменения касаются следующих поездов:

№93 Харьков - Холм ;

№134 Каменец-Подольский - Киев ;

№94 Холм - Харьков ;

№43 Днепр - Ивано-Франковск ;

№104 Львов — Лозовая .

В "Укрзализныце" подчеркнули, что все ключевые остановки для этих поездов будут сохранены, однако пассажирам следует быть готовыми к задержкам в движении.

Кроме того, из-за ограничений затруднено пригородное сообщение в фастовском направлении. Совместно с Киевской областной военной администрацией организованы автобусные перевозки для "челночного" сообщения между Бояркой и Киевом.

В "Укрзализныце" отметили, что информацию о задержках пассажирских и пригородных поездов обновляют на официальных ресурсах компании.

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Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

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