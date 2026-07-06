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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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На Киевщине из-за ограничений безопасности изменили движение ряда поездов: какие рейсы задерживаются

Из-за введенных на Киевщине ограничений безопасности на отдельных участках железной дороги ряд пассажирских поездов курсирует резервными маршрутами с задержками, также затруднено движение пригородных электричек в фастовском направлении.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Укрзализныця

Укрзализныця / © "Укрзализныця"

В Киевской области из-за введенных ГСЧС ограничений безопасности после российской атаки на Киев на отдельных участках железной дороги изменено движение нескольких пассажирских поездов. Для них организовали объездные маршруты, а пассажиров предупредили о возможных задержках.

Об этом сообщила " Укрзализныця".

По информации перевозчика, ограничение движения было введено на отдельных участках железной дороги в Киевской области по соображениям безопасности. Поэтому "Укрзализныця" задействовала резервные объездные маршруты.

Изменения касаются следующих поездов:

  • №93 Харьков - Холм ;

  • №134 Каменец-Подольский - Киев ;

  • №94 Холм - Харьков ;

  • №43 Днепр - Ивано-Франковск ;

  • №104 Львов — Лозовая .

В "Укрзализныце" подчеркнули, что все ключевые остановки для этих поездов будут сохранены, однако пассажирам следует быть готовыми к задержкам в движении.

Кроме того, из-за ограничений затруднено пригородное сообщение в фастовском направлении. Совместно с Киевской областной военной администрацией организованы автобусные перевозки для "челночного" сообщения между Бояркой и Киевом.

В "Укрзализныце" отметили, что информацию о задержках пассажирских и пригородных поездов обновляют на официальных ресурсах компании.

Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

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Дата публикации
Количество просмотров
296
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