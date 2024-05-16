Мужчина из Киевской области получил повестку и несколько месяцев скрывался от мобилизации: чем это закончилось

На суде мужчина подтвердил, что не желает служить в армии.

В Киевской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он с февраля 2024 года скрывался от ТЦК.

Об этом говорится в приговоре Згуровского районного суда Киевской области от 8 мая 2024 года.

По данным суда, мужчина еще с 1993 года был зачислен в запас по военно-учетной специальности монтер путевых работ и в дальнейшем состоял на воинском учете. В 2023 году ВВК признала его годным к службе в армии. В феврале 2024 года ему дали повестку, однако мужчина уклонился от мобилизации.

На суде житель Киевской области вину признал и раскаялся. Он подтвердил, что в "определенное время он в военкомат не явился и начал скрываться, поскольку не хотел служить из-за страха за свою жизнь. В настоящее время он не изменил своего отношения к военной службе. В содеянном он раскаивается и просит суд строго его не наказывать".

Суд не учел "искреннее раскаяние мужчины". Подсудимого признали виновным по ст. 336 УК Украины и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, кто имеет право на отсрочку от мобилизации среди госслужащих и силовиков.

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