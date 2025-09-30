На Киевщине мужчина забил любовницу деревянной палкой: детали убийства (фото)

Последствия убийства

Реклама

На Киевщине, в городе Березань, мужчина жестоко убил свою любовницу и четыре дня прятал ее тело в гараже, прежде чем его задержала полиция.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram

По данным следствия, трагедия произошла 26 сентября 2025 года в гараже подозреваемого. Мужчина пытался скрыть от своей сожительницы отношения с любовницей, которая угрожала рассказать о романе. Он жестоко избил женщину деревянной палкой по голове и телу, из-за чего она скончалась на месте.

Реклама

После содеянного тело было спрятано в гараже, а подозреваемый продолжал привычную жизнь. Только 29 сентября его задержали сотрудники полиции.

Броварская окружная прокуратура сообщила о подозрении 44-летнему мужчине в убийстве женщины (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Сообщается, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что на Житомирщине 19-летний парень зарезал 41-летнюю родственницу-любовницу