На Киевщине мужчина задушил знакомую за 400 гривен и бижутерию (фото)

Задержанный подозреваемый / © Полиция Киевской области

На Киевщине в городе Белая Церковь34-летний местный житель задушил женщину ради 400 гривен и завладел ее айном и ювелирными изделиями.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины в Telegram.

По данным следствия, мужчина пришел в квартиру, где проживала потерпевшая, чтобы требовать деньги и драгоценности. Женщина сообщила, что наличных нет, а золотые изделия находятся в спальне. Когда она пыталась помешать ему забрать ювелирную бижутерию, злоумышленник задушил ее шнурком.

После этого обидчик завладел имуществом потерпевшей: 400 гривен, мобильным телефоном и ювелирными изделиями, и скрылся с места происшествия.

Благодаря оперативным действиям полиции Белоцерковского районного управления злоумышленника задержали в процессуальном порядке. Он ранее имел проблемы с законом за имущественные преступления.

© Национальная полиция Киевской области

© Национальная полиция Киевской области

Специалисты-криминалисты зафиксировали следы преступления на месте происшествия. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, продолжаются следственные действия.

Кроме того сообщалось, что в Одессе мужчина с криминальным прошлым из-за ревности избил и задушил свою жену. Во время задержания он пытался убежать через окно пятого этажа.