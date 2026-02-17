- Дата публикации
На Киевщине мужчина задушил знакомую за 400 гривен и бижутерию (фото)
Злоумышленник пришел в квартиру знакомой, требовал деньги и драгоценности, а когда женщина отказала, задушил ее.
На Киевщине в городе Белая Церковь34-летний местный житель задушил женщину ради 400 гривен и завладел ее айном и ювелирными изделиями.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины в Telegram.
По данным следствия, мужчина пришел в квартиру, где проживала потерпевшая, чтобы требовать деньги и драгоценности. Женщина сообщила, что наличных нет, а золотые изделия находятся в спальне. Когда она пыталась помешать ему забрать ювелирную бижутерию, злоумышленник задушил ее шнурком.
После этого обидчик завладел имуществом потерпевшей: 400 гривен, мобильным телефоном и ювелирными изделиями, и скрылся с места происшествия.
Благодаря оперативным действиям полиции Белоцерковского районного управления злоумышленника задержали в процессуальном порядке. Он ранее имел проблемы с законом за имущественные преступления.
Специалисты-криминалисты зафиксировали следы преступления на месте происшествия. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, продолжаются следственные действия.
