На Киевщине мужчина жестоко изнасиловал женщину и снимал это на камеру: он прислал ей видео

В Киевской области к 5 годам лишения свободы приговорили мужчину, который жестоко изнасиловал женщину. Весь процесс он снимал на видео.

Об этом говорится в приговоре Вышгородского районного суда в Киевской области.

По данным суда, произошедшее произошло 15 февраля 2023 года. Подозреваемый накануне ссорился с женой, поскольку он выпивал, и приехал в дом своих родителей. Одну из комнат в доме арендовали супруги и когда мужчина ушел на работу, подозреваемый ворвался в спальню и угрожая пистолетом изнасиловал женщину.

На суде подозреваемый подтвердил, что в тот день он взял пистолет, который принадлежал его брату. Когда муж потерпевшей ушел на работу, он зашел в комнату, где спала женщина. Там он начал к ней прикасаться и предложил заняться сексом. Когда женщина отказалась, он достал пистолет, ударил ее и начал угрожать. После этого мужчина приказал потерпевшей раздеться и орально изнасиловал ее. Он взял мобильный телефон женщины и начал снимать насилие на видео. На суде он вину признал и раскаялся. Мужчина добавил, что у потерпевшей он не извинился за свой поступок.

Потерпевшая на суде рассказала, что сын владельцев дома, в котором она с мужем арендовали комнату, напал на нее и изнасиловал. Она просила его остановиться, поскольку нападающий разбил ее голову. Только после того, как она потеряла много крови, он остановился и позволил вызвать медиков. В то же время злоумышленник угрожал потерпевшей и требовал, чтобы она молчала. Нападающий переслал себе видео изнасилования, а затем сбросил и своей жертве в один из мессенджеров.

Муж потерпевшей рассказал, что его жена была очень напугана и сначала не хотела обращаться в полицию, поскольку насильник ей угрожал. Однако женщина все же написала заявление и подозреваемого задержали. Супруги после нападения на потерпевшую переехали из арендованного жилья.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 152 УК Украины и ч. 1 ст. 129 УК Украины и приговорил его к 5 годам лишения свободы. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, под Киевом в лесополосе 62-летний мужчина изнасиловал женщину.

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