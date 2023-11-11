На Киевщине опасные метеорологические явления, в Карпатах – метели: погода 12 ноября (карта)

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области.

В Украине в воскресенье, 12 ноября, в большинстве областей будет облачная погода. На Киевщине – І уровень опасности, желтый.

Об этом пишет "Укргидрометцентр".

Днем дожди пройдут в центральных и северных областях, в южной части областей сильные дожди.

Ветер юго-западный с переходом в западный, а днем и в северных областях на северо-западный, 9-14 м/с, в Украине порывы 15-22 м/с, в южной, восточной и центральных областях страны порывы сильного ветра 25-30 м/с.

Температура ночью и днем в западных областях 2-7 тепла, в северных областях 4-9 тепла; на остальной территории ночью 6-11°, днем 10-15°.

Карта температуры в Украине 12 ноября 2023 / Фото: Укргидрометцентр

В Карпатах сильный снег, местами метели, днем порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица, температура ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

В Киевской области 12 ноября опасные метеорологические явления — I уровень опасности, желтый. Синоптики предупредили о сильных порывах ветра – 15-20 м/с.

Погода в области будет облачной, ночью сильный дождь, днем дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью и днем 4-9° тепла.



В Киеве ночью и днем 7-9 ° тепла.

Напомним, синоптики обновили прогноз погоды на выходные, 11-12 ноября – сильный ветер и мокрый снег.

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