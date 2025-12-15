- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 215
- Время на прочтение
- 1 мин
На Киевщине остановили поезд "Перемышль - Киев" из-за возможного заминирования
Поезд из Польши в Киев проверяют из-за подозрительного чемодана.
Движение пассажирского поезда сообщением Перемышль — Киев было временно остановлено на территории Киевской области из-за сообщения о вероятном наличии взрывоопасного предмета.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Причиной остановки стал обнаруженный в одном из вагонов оставленный чемодан, происхождение которого сейчас выясняется. По словам очевидцев, багаж якобы находился в поезде с момента отправления из Львова.
В соцсетях также распространяются видео с места происшествия, на которых зафиксирована остановка поезда и работа соответствующих служб.
Официальной информации от правоохранительных органов или «Укрзализныци» по состоянию на это время не поступало.
Напомним, ранее мы писали о том, что аналогичный инцидент произошел утром 13 декабря, когда пассажиров эвакуировали из поезда сообщением Киев — Перемышль из-за сообщения о возможном минировании. По итогам проверки тогда взрывоопасных предметов обнаружено не было.