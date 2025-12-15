На Киевщине остановили поезд "Перемышль - Киев" из-за возможного заминирования

Интерсити / © УНИАН

Движение пассажирского поезда сообщением Перемышль — Киев было временно остановлено на территории Киевской области из-за сообщения о вероятном наличии взрывоопасного предмета.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Причиной остановки стал обнаруженный в одном из вагонов оставленный чемодан, происхождение которого сейчас выясняется. По словам очевидцев, багаж якобы находился в поезде с момента отправления из Львова.

В соцсетях также распространяются видео с места происшествия, на которых зафиксирована остановка поезда и работа соответствующих служб.

Официальной информации от правоохранительных органов или «Укрзализныци» по состоянию на это время не поступало.

Напомним, ранее мы писали о том, что аналогичный инцидент произошел утром 13 декабря, когда пассажиров эвакуировали из поезда сообщением Киев — Перемышль из-за сообщения о возможном минировании. По итогам проверки тогда взрывоопасных предметов обнаружено не было.