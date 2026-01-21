На Киевщине пара занялась интимом на глазах шокированных прохожих

На Киевщине пара занялась интимом на улице / © pixabay.com

Реклама

В селе Великая Дымерка Киевской области, пара занялась интимом неподалеку от железнодорожной станции.

Об этом говорится в постановлении Броварского горрайонного суда Киевской области.

Любовь в 500 метрах от перрона

Событие произошло еще 5 августа 2025 года. Пара выбрала место на улице Вокзальной - напротив местного озера, что всего в пятистах метрах от железнодорожной станции "Великая Дымерка".

Реклама

По материалам дела, мужчина "сознательно и публично" вступил в половую связь с женщиной. Действия происходили на глазах у граждан, что вызвало волну возмущения и было расценено полицией как мелкое хулиганство.

Постановление суда

Полиция составила протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Однако, когда дело наконец дошло до суда в январе 2026 года, выяснилось, что привлечь мужчину к ответственности уже невозможно.

Почему суд закрыл дело:

Согласно законодательству (ст. 38 КУоАП), административное взыскание может быть наложено не позднее чем через три месяца со дня совершения нарушения.

Поскольку событие произошло в августе, а рассмотрение состоялось только в январе, установленные сроки давно истекли.

Судья Броварского горрайонного суда Василенко Т. К. постановил закрыть производство. Таким образом, нарушитель избежал не только штрафа или общественных работ, но и любой официальной ответственности за свое откровенное поведение в общественном месте.

Реклама

Напомним, в Виннице наказали мужчину из-за интима за рулем автомобиля