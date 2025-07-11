На Киевщине полиция жестко задержала ветерана с протезом: что произошло (видео)

Задержание ветерана во время протеста в Киевской области / © скриншот с видео

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Возле села Мархалевка Киевской области во время протеста против вырубки леса для обустройства Национального военного кладбища полиция задержала ветерана войны Сергея «Латыша» Янюка.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Поддержи Мархаловку».

На опубликованных кадрах видно, как четверо правоохранителей силой задерживают ветерана, у которого протез вместо ноги.

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«Мужчина потерял ногу, защищая Ирпень, и теперь его тянут, как преступника, потому что требовал выполнить решение суда и остановить уничтожение Мархаловского ценного леса», — говорится в комментарии к видео.

Дата публикации 18:31, 11.07.25 Количество просмотров 16 В Киевской области полиция задержала безногого ветерана во время протеста

Причиной протеста, как объясняют активисты, было возобновление вырубки на природоохранной территории Мархаловского леса, которые начались несмотря на запрет суда.

15 марта 2024 года Кабинет министров Украины официально определил местоположение для Национального военного мемориального кладбища в части леса к северу от села Мархаловка в Гатненской громаде.

Однако Киево-Святошинский районный суд Киевской области по иску ОО «Мархаловка. Поддержка» запретил вырубать лес, принадлежащий к природоохранной территории Изумрудной сети, без специального разрешения.

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В полиции Киевской области пока не комментировали инцидент с задержанием военного ветерана во время протеста.

Напомним, ранее активисты и экологи были против расположения мемориала на Лысой горе в Киеве. После этого Кабмин изменил место обустройства Национального военного мемориального кладбища.