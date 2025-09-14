На Киевщине повреждена железная дорога: какие поезда задерживаются

На Киевщине в результате чрезвычайного происшествия повреждена железная дорога / © Укрзализныця

Реклама

«Укрзализныця» сообщила о задержках и изменении маршрутов ряда пассажирских поездов из-за повреждений инфраструктуры вблизи Киева.

Об этом говорится в сообщении компании.

«ГСЧС, железнодорожники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия в Киевской области и вернуть штатные маршруты пассажирским поездам», — говорится в сообщении.

Реклама

В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют по объездным маршрутам.

Измененные маршруты:

Через Коростень курсируют поезда:

№1/123 Харьков — Ворохта, Ивано-Франковск

№73 Харьков — Перемышль

№79 Днепр — Львов

№119 Днепр — Холм

№243/63/111 Киев, Харьков, Изюм — Львов

№24 Холм — Киев

№92 Львов — Киев

№52 Перемышль — Киев

№9/159 Киев — Будапешт, Трускавец

№750 Ужгород — Киев

Через Триполье-Днестровское — Мироновку:

№22/104 Львов — Харьков, Краматорск

№130/126/90 Мукачево, Перемышль — Полтава, Кременчуг, Киев

№106 Одесса — Киев

№260/258 Чоп, Ясиня — Кременчуг, Кропивницкий

№82/81 Ужгород — Киев

№14 Солотвино — Киев

№716 Перемышль — Киев

№76 Кривой Рог — Киев

№140 Каменец-Подольский — Киев

№139 Киев — Каменец-Подольский

№143/141 Сумы, Чернигов — Рахов

№21/103 Харьков, Краматорск — Львов

№113 Харьков — Львов

№755 Киев — Луцк

№753 Кривой Рог — Киев

№265 Киев — Одесса

№117 Киев — Жмеринка

№715 Киев — Перемышль

Напомним, в связи с происшествием произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе Киевщины. Официальных сообщений о причине чрезвычайной ситуации по-прежнему нет.

Реклама