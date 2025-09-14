ТСН в социальных сетях

На Киевщине повреждена железная дорога: какие поезда задерживаются

Во время восстановительных работ поезда дальнего сообщения будут курсировать в объезд поврежденного участка.

На Киевщине в результате чрезвычайного происшествия повреждена железная дорога

На Киевщине в результате чрезвычайного происшествия повреждена железная дорога / © Укрзализныця

«Укрзализныця» сообщила о задержках и изменении маршрутов ряда пассажирских поездов из-за повреждений инфраструктуры вблизи Киева.

Об этом говорится в сообщении компании.

«ГСЧС, железнодорожники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия в Киевской области и вернуть штатные маршруты пассажирским поездам», — говорится в сообщении.

В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют по объездным маршрутам.

Измененные маршруты:

Через Коростень курсируют поезда:

  • №1/123 Харьков — Ворохта, Ивано-Франковск

  • №73 Харьков — Перемышль

  • №79 Днепр — Львов

  • №119 Днепр — Холм

  • №243/63/111 Киев, Харьков, Изюм — Львов

  • №24 Холм — Киев

  • №92 Львов — Киев

  • №52 Перемышль — Киев

  • №9/159 Киев — Будапешт, Трускавец

  • №750 Ужгород — Киев

Через Триполье-Днестровское — Мироновку:

  • №22/104 Львов — Харьков, Краматорск

  • №130/126/90 Мукачево, Перемышль — Полтава, Кременчуг, Киев

  • №106 Одесса — Киев

  • №260/258 Чоп, Ясиня — Кременчуг, Кропивницкий

  • №82/81 Ужгород — Киев

  • №14 Солотвино — Киев

  • №716 Перемышль — Киев

  • №76 Кривой Рог — Киев

  • №140 Каменец-Подольский — Киев

  • №139 Киев — Каменец-Подольский

  • №143/141 Сумы, Чернигов — Рахов

  • №21/103 Харьков, Краматорск — Львов

  • №113 Харьков — Львов

  • №755 Киев — Луцк

  • №753 Кривой Рог — Киев

  • №265 Киев — Одесса

  • №117 Киев — Жмеринка

  • №715 Киев — Перемышль

Напомним, в связи с происшествием произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе Киевщины. Официальных сообщений о причине чрезвычайной ситуации по-прежнему нет.

