- Украина
- 937
- 1 мин
На Киевщине повреждена железная дорога: какие поезда задерживаются
Во время восстановительных работ поезда дальнего сообщения будут курсировать в объезд поврежденного участка.
«Укрзализныця» сообщила о задержках и изменении маршрутов ряда пассажирских поездов из-за повреждений инфраструктуры вблизи Киева.
Об этом говорится в сообщении компании.
«ГСЧС, железнодорожники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия в Киевской области и вернуть штатные маршруты пассажирским поездам», — говорится в сообщении.
В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют по объездным маршрутам.
Измененные маршруты:
Через Коростень курсируют поезда:
№1/123 Харьков — Ворохта, Ивано-Франковск
№73 Харьков — Перемышль
№79 Днепр — Львов
№119 Днепр — Холм
№243/63/111 Киев, Харьков, Изюм — Львов
№24 Холм — Киев
№92 Львов — Киев
№52 Перемышль — Киев
№9/159 Киев — Будапешт, Трускавец
№750 Ужгород — Киев
Через Триполье-Днестровское — Мироновку:
№22/104 Львов — Харьков, Краматорск
№130/126/90 Мукачево, Перемышль — Полтава, Кременчуг, Киев
№106 Одесса — Киев
№260/258 Чоп, Ясиня — Кременчуг, Кропивницкий
№82/81 Ужгород — Киев
№14 Солотвино — Киев
№716 Перемышль — Киев
№76 Кривой Рог — Киев
№140 Каменец-Подольский — Киев
№139 Киев — Каменец-Подольский
№143/141 Сумы, Чернигов — Рахов
№21/103 Харьков, Краматорск — Львов
№113 Харьков — Львов
№755 Киев — Луцк
№753 Кривой Рог — Киев
№265 Киев — Одесса
№117 Киев — Жмеринка
№715 Киев — Перемышль
Напомним, в связи с происшествием произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе Киевщины. Официальных сообщений о причине чрезвычайной ситуации по-прежнему нет.