На Киевщине произошла жуткая авария — бус провалился в огромную пропасть посреди дороги (фото)

По данным спасателей, микроавтобус вез людей на работу.
На территории Иванковской общины вблизи села Олива Киевской области бус с пассажирами провалился в провал, который образовался на дороге. Есть жертвы и раненые.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"Прибыв к месту происшествия, спасатели составляли, что на трассе Иванков-Радомышль, микроавтобус вез людей на работу в с. Песковка, и провалился в пропасть. В салоне находилось 9 пассажиров ", — сказано в сообщении.
По результатам проведенных аварийно-спасательных работ, как добавили спасатель, обнаружены два погибших и семь человек в тяжелом состоянии.
Бригадами "скорой" пострадавших направили в Бородянскую и Иванковскую больницы.
Обстоятельства данного происшествия устанавливаются полицией.
Напомним, в Киеве водитель автомобиля BMW влетел в остановку общественного транспорта: пострадала военная.
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