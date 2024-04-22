На Киевщине произошла жуткая авария — бус провалился в огромную пропасть посреди дороги (фото)

На территории Иванковской общины вблизи села Олива Киевской области бус с пассажирами провалился в провал, который образовался на дороге. Есть жертвы и раненые.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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"Прибыв к месту происшествия, спасатели составляли, что на трассе Иванков-Радомышль, микроавтобус вез людей на работу в с. Песковка, и провалился в пропасть. В салоне находилось 9 пассажиров ", — сказано в сообщении.

По результатам проведенных аварийно-спасательных работ, как добавили спасатель, обнаружены два погибших и семь человек в тяжелом состоянии.

Бригадами "скорой" пострадавших направили в Бородянскую и Иванковскую больницы.

Обстоятельства данного происшествия устанавливаются полицией.

Жуткая авария на Киевщине / Фото: ГСЧС в Киевской области

Жуткая авария на Киевщине / Фото: ГСЧС в Киевской области

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