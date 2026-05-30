Украина
306
1 мин

На Киевщине произошло ДТП: двое погибших детей и разбитый автомобиль

Анастасия Павленко
На месте аварии

На выезде из города Сквира в направлении села Большие Ерчики произошло смертельное ДТП — водитель не справился с управлением.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

«39-летний водитель автомобиля „ВАЗ не справился с управлением и допустил съезд в кювет, затем врезался в дерево“, — говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли двое детей в возрасте 12 и 16 лет. Водитель и еще один 19-летний пассажир с многочисленными телесными повреждениями доставлены в больницу.

По результатам медицинского обследования у водителя обнаружено 1,8 промилле алкоголя в крови. Он задержан.

По этому факту следователи следственного управления открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Житомирской области 13-летний мотоциклист сбил насмерть маленького ребенка.

