На Киевщине произошло ДТП: двое погибших детей и разбитый автомобиль
По результатам медицинского освидетельствования у водителя обнаружено 1,8 промилле алкоголя в крови.
На выезде из города Сквира в направлении села Большие Ерчики произошло смертельное ДТП — водитель не справился с управлением.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
«39-летний водитель автомобиля „ВАЗ не справился с управлением и допустил съезд в кювет, затем врезался в дерево“, — говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли двое детей в возрасте 12 и 16 лет. Водитель и еще один 19-летний пассажир с многочисленными телесными повреждениями доставлены в больницу.
По результатам медицинского обследования у водителя обнаружено 1,8 промилле алкоголя в крови. Он задержан.
По этому факту следователи следственного управления открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
