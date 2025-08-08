ТСН в социальных сетях

На Киевщине работают силы ПВО — КОВА

В ночь на 8 августа Киевщина оказалась под атакой дронов.

Работа ПВО

Работа ПВО / © ТСН.ua

В Киевской области в ночь на 8 августа сработали силы противовоздушной обороны во время атаки вражеских БпЛА.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

«В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают, что враги БпЛА атакуют Гостомель и Бучу в пригороде столицы.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 8 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Харькове в ночь на 8 августа прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

