- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 187
- Время на прочтение
- 1 мин
На Киевщине работают силы ПВО — КОВА
В ночь на 8 августа Киевщина оказалась под атакой дронов.
В Киевской области в ночь на 8 августа сработали силы противовоздушной обороны во время атаки вражеских БпЛА.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.
«В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям», — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщают, что враги БпЛА атакуют Гостомель и Бучу в пригороде столицы.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 8 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в Харькове в ночь на 8 августа прогремели взрывы во время воздушной тревоги.