На Киевщине расчистили более 300 км дорог и улиц – Кирилл Тимошенко

На Киевщине расчистили более 300 км дорог и улиц – Кирилл Тимошенко

В Киевской области к восстановлению инфраструктуры населенных пунктов, освобожденных от армии государства-террориста россии, привлечены 380 работников и 130 единиц техники.

Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

На сегодняшний день очищено: Ирпень – 113 км дорог и улиц, Буча – более 30 км дорог, Бородянка – 20 км, Ворзель – 8 км, Гостомель – 4 км.

"В целом удалось расчистить более 300 км дорог и улиц Киевщины", – рассказал Тимошенко.

Также, по его данным, в Киевской области возобновлено движение по семи переправам. Продолжаются работы по обустройству восьми переправ возле разрушенных мостов.

Дорожники планируют в течение месяца возобновить переправы на трассе в Житомирской области. В результате российско-украинской войны на трассе М-21 был уничтожен мост через реку. Людям приходится делать почти 30-километровый крюк. Временная переправа будет иметь две полосы, обеспечивающие движение транспорта в обе стороны.

Тимошенко сообщил, что в результате ракетного удара по Броварам было обесточено 72% города. Сейчас услуги по электро- и водоснабжению возобновлены в полном объеме.

"Ирпенводоканал" полностью запустил водоснабжение во всю систему Бучи. Но из-за отсутствия электроэнергии вода пока есть только там, где дома расположены ниже водопроводных сетей. В город частично удалось вернуть мобильную связь.

В Бородянке в ближайшее время специалисты смогут полностью восстановить работу канализационной системы. В Буче приступили к установке окон в домах.

За прошедшие сутки подключили свет 29 населенным пунктам Киевщины, газоснабжение за сутки вернули в 91 населенный пункт.

Подразделения ГСЧС полноценно заработали в освобожденных Чернобыле, Иванкове и Дымере.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков объяснил, что на освобожденных территориях в первую очередь восстанавливают транспортное сообщение.