На Киевщине с утра гремят взрывы
Россияне атакуют область ударными дронами.
Дополнено новыми материалами
В Киевской области с самого утра неспокойно — оккупанты выпустили беспилотники.
Об этом сообщили в КОВА.
«Внимание! Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 16 апреля Россия атаковала Киев ракетами и дронами. В результате ударов погибли четыре человека, среди них 12-летний мальчик, еще более полусотни жителей пострадали.
Во время атаки зафиксировано попадание в 18-этажный жилой дом на Подоле.