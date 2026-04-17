На Киевщине с утра гремят взрывы

В Киевской области с самого утра неспокойно — оккупанты выпустили беспилотники.

Об этом сообщили в КОВА.

«Внимание! Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 16 апреля Россия атаковала Киев ракетами и дронами. В результате ударов погибли четыре человека, среди них 12-летний мальчик, еще более полусотни жителей пострадали.

Во время атаки зафиксировано попадание в 18-этажный жилой дом на Подоле.