На Киевщине собака нашла гранату для подствольного гранатомета во время прогулки по местному лесу

В селе Мощун Киевской области пес во время прогулки наткнулся в местном лесу на гранату в подствольный гранатомет.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

Опасную находку обезвредили.

Пес обнаружил гранату во время прогулки в местном лесу со своим владельцем.

"Пес натолкнулся на опасный предмет. Полицейские Киевщины на месте установили, что находка является гранатой к подствольному гранатомету. На место правоохранители вызвали ГСЧС. К счастью, ни животное, ни его хозяин не пострадали", — рассказали в пресс-службе.

В полиции отметили осторожность местных жителей Киевской области.

"Уважаемые граждане! Предостерегаем от посещения лесов, где находились войска россиян или мест, где велись активные боевые действия! Берегите жизнь и здоровье!", — призвали правоохранители.

Тем временем во Львове граната взорвалась прямо в квартире. Взрыв раздался в ночь на субботу 1 апреля в многоэтажке спального района Львова. Погиб 44-летний мужчина, друг владельца квартиры.

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