На Киевщине спасли собак, упавших в отстойник для воды (фото)

Спасение животных

Реклама

В Белой Церкви Киевской области спасли двух собак, которые оказались в бетонном водяном отстойнике глубиной около 10 метров в парке «Александрия» и самостоятельно не могли выбраться.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщили спасатели, вызов поступил в 09:38 в оперативно-диспетчерскую службу АРЗ СП города Белая Церковь. На место происшествия прибыли чрезвычайники Аварийно-спасательного отряда специального назначения. Один из спасателей, используя специальное веревочное снаряжение, спустился вниз и осторожно поднял животных на поверхность.

Реклама

Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей собаки не пострадали. После спасения их осмотрели — четвероногие были здоровы, но напуганы.

На месте происшествия работали 3 спасателя и 1 единица техники. инцидент еще раз подчеркивает важность безопасности животных в парках и общественных местах.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Доброполье чрезвычайники спасли собакуиз-под руин после атаки России.