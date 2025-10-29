- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 57
- Время на прочтение
- 1 мин
На Киевщине спасли собак, упавших в отстойник для воды (фото)
В парке «Александрия» две собаки упали в бетонный водяной отстойник и не могли самостоятельно выбраться.
В Белой Церкви Киевской области спасли двух собак, которые оказались в бетонном водяном отстойнике глубиной около 10 метров в парке «Александрия» и самостоятельно не могли выбраться.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Как сообщили спасатели, вызов поступил в 09:38 в оперативно-диспетчерскую службу АРЗ СП города Белая Церковь. На место происшествия прибыли чрезвычайники Аварийно-спасательного отряда специального назначения. Один из спасателей, используя специальное веревочное снаряжение, спустился вниз и осторожно поднял животных на поверхность.
Благодаря профессиональным и слаженным действиям спасателей собаки не пострадали. После спасения их осмотрели — четвероногие были здоровы, но напуганы.
На месте происшествия работали 3 спасателя и 1 единица техники. инцидент еще раз подчеркивает важность безопасности животных в парках и общественных местах.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Доброполье чрезвычайники спасли собакуиз-под руин после атаки России.