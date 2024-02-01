На Киевщине ученик-патриот Украины сдавал России места дислокации ВСУ: его объяснения и "заработки" удивляют

В разговоре с работником ФСБ ученик заявлял, что готов снимать на видео госучреждения.

В Киевской области к 7 годам лишения свободы приговорили ученика лицея. Парень с проукраинской позицией сдавал России места дислокации ВСУ. На суде он заявил, что делал это для того, чтобы другие не снимали.

Об этом говорится в приговоре Обуховского районного суда Киевской области.

В чем подозревают ученика лицея из Обухова

По данным суда, ученик лицея в марте 2023 начал общаться с работником ФСБ России. Представитель страны-оккупанта в ходе разговора уточнил "обязанности" ученика. На это парень заявил: "Да, объяснили, сказали нужно фоткать определьные здания, постройки. Я написал сразу, что школы, училища и детсады я не буду фотографировать, потому что я понимаю, что скорее всего вы будете их бомбить, информация передается в рф. Ответственность такую я брать не собираюсь. А государственные учреждения я не против. В принципе мне на них без разницы".

Известно, что парень успел снять на видео и передать оккупантам помещение военкомата в Обухове, Обуховской РГА и ГСЧС. После этого молодого человека задержали.

На суде ученик заявил, что совершил "большую ошибку"

На суде парень вину признал частично, отметив, что совершил "большую ошибку". Он дал показания, что "намерен передавать фото объектов и не показывать военную технику, которая там располагалась и потому считал, что ничего незаконного не делает и чтобы кто-то другой не давал правдивую информацию с военной техникой".

Подросток добавил, что учится на 3 курсе лицея в Обухове и имеет 1300 грн стипендии и 10000 грн за прохождение практики. У его семьи средний достаток и денег хватало, однако парень захотел подзаработать в телеграме. За то, что он снял военкомат, получил 3700 грн. Заплатили ли ему за другое — не знает, потому что его задержала СБУ, когда он "возвращался из задания".

"Понимал, что данные лица из Российской Федерации, но не задумывался, что они из спецслужб, понимал, что сотрудничает с государством-агрессором. В начале общения отказался снимать школы и детские сады, поскольку не хотел, чтобы кто-то погиб. В украинские спецслужбы не обращался. Объекты снимал так, чтобы в кадр не попали военная и другая спецтехника", — говорится в показании молодого человека.

Классная руководительница и отчим подсудимого заявили о патриотической позиции парня

На суде также выступила классная руководительница молодого человека. Она сообщила, что у подсудимого всегда была проукраинская позиция, к стране агрессора относился негативно, защищал в общении украинский язык.

Отчим парня подтвердил заявление классной руководительницы, добавив, что, вероятно, спецслужбы РФ соблазнили его пасынка деньгами.

Приговор суда

Суд признал парня виновным по ч.3 ст.114-2 Уголовного кодекса Украины и приговорил к 7 годам лишения свободы.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Известно, что адвокат подростка оспаривает приговор суда в Киевском апелляционном суде. Рассмотрение апелляции назначено на 28 февраля 2024 года.

Напомним, украинка почти пол года сдавала России места дислокации ВСУ, потому что "родилась в СССР" и не хотела в ЕС.

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