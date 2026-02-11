На Киевщине в пожаре погибла мать с детьми: жуткие детали трагедии (фото)

Пожар

Реклама

В Киевской области в селе Матвеиха Володарской территориальной общины во время пожара погибли мать и двое ее детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в Белоцерковском районе поступило в Службу спасения 11 февраля в 04:17. На место происшествия выехал дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части поселка Володарка.

Реклама

По прибытии спасатели установили, что жилой дом был полностью охвачен огнем. Во время ликвидации пожара они обнаружили тела трех погибших — женщины 1981 года рождения и двух детей 2011 и 2009 годов рождения.

Пожар удалось ликвидировать в 05:43. Как сообщается, в настоящее время причины возникновения пожара устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пожаре погибли в Винницкой области в городе Казатин зафиксировали серьезный сбой в работе газораспределительной сети. Из-за резкого повышения давления газа в системе в нескольких жилых домах возникли пожары.