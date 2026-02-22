На Киевщине в результате российской атаки повреждена церковь

церковь / © t.me/kyivoda

В ночь на 22 февраля в результате российского обстрела в Бориспольском районе Киевской области пострадала местная церковь.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegtam.

«Это еще одно доказательство того, что для российских террористов не существует ничего святого. Они целенаправленно уничтожают жилые дома, критическую инфраструктуру, школы, больницы — и даже храмы. россия в очередной раз демонстрирует свою истинную сущность — государства-террориста, которое ведет войну против мирных людей, против культуры и духовных ценностей», — отметил он.

