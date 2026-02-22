ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
183
Время на прочтение
1 мин

На Киевщине в результате российской атаки повреждена церковь

В результате обстрела Бориспольского района повреждена местная церковь.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
церковь

церковь / © t.me/kyivoda

В ночь на 22 февраля в результате российского обстрела в Бориспольском районе Киевской области пострадала местная церковь.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegtam.

«Это еще одно доказательство того, что для российских террористов не существует ничего святого. Они целенаправленно уничтожают жилые дома, критическую инфраструктуру, школы, больницы — и даже храмы. россия в очередной раз демонстрирует свою истинную сущность — государства-террориста, которое ведет войну против мирных людей, против культуры и духовных ценностей», — отметил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал об окончательных последствиях российской атаки по Киеву 22 февраля

Дата публикации
Количество просмотров
183
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie