- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 183
- Время на прочтение
- 1 мин
На Киевщине в результате российской атаки повреждена церковь
В результате обстрела Бориспольского района повреждена местная церковь.
В ночь на 22 февраля в результате российского обстрела в Бориспольском районе Киевской области пострадала местная церковь.
Об этом говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegtam.
«Это еще одно доказательство того, что для российских террористов не существует ничего святого. Они целенаправленно уничтожают жилые дома, критическую инфраструктуру, школы, больницы — и даже храмы. россия в очередной раз демонстрирует свою истинную сущность — государства-террориста, которое ведет войну против мирных людей, против культуры и духовных ценностей», — отметил он.
