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- Украина
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На Киевщине водитель влетел в людей на остановке (фото)
Несовершеннолетний водитель, находившийся в нетрезвом состоянии, не справился с управлением.
В селе Шкаровка (Киевская область) 17-летний водитель влетел на остановку. В этот момент там находились люди.
Об этом сообщили в полиции.
Правоохранители предварительно установили, что 17-летний водитель автомобиля «ВАЗ», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на остановку транспортных средств и совершил наезд на трех человек.
«В результате ДТП с телесными повреждениями в больницу доставлены 19-летний парень, 18-летняя девушка и 54-летний мужчина с многочисленными травмами», — говорится в сообщении.
Водителя легковушки правоохранители задержали. Следствие продолжается.
Напомним, в Бродах произошло смертельное ДТП, которое устроил нетрезвый 24-летний водитель. В результате аварии трое несовершеннолетних девушек-пассажирок погибли на месте.