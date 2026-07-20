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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
338
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1 мин

На Киевщине водитель влетел в людей на остановке (фото)

Несовершеннолетний водитель, находившийся в нетрезвом состоянии, не справился с управлением.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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На месте ДТП

На месте ДТП

В селе Шкаровка (Киевская область) 17-летний водитель влетел на остановку. В этот момент там находились люди.

Об этом сообщили в полиции.

Правоохранители предварительно установили, что 17-летний водитель автомобиля «ВАЗ», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на остановку транспортных средств и совершил наезд на трех человек.

«В результате ДТП с телесными повреждениями в больницу доставлены 19-летний парень, 18-летняя девушка и 54-летний мужчина с многочисленными травмами», — говорится в сообщении.

На месте аварии

На месте аварии

Водителя легковушки правоохранители задержали. Следствие продолжается.

Напомним, в Бродах произошло смертельное ДТП, которое устроил нетрезвый 24-летний водитель. В результате аварии трое несовершеннолетних девушек-пассажирок погибли на месте.

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Дата публикации
Количество просмотров
338
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