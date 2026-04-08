На Киевщине всех работников ТЦК вместе с руководством отправили на фронт

Военные ТЦК / © Цензор.нет

Реклама

В Бучанском РТЦК и СП всех военнослужащих, включая руководство, отправили в боевые подразделения. Причиной стал коррупционный скандал 2024 года.

Об этом сообщил заместитель начальника Бучанского РТЦК и СП Андрей Евтушенко во время заседания парламентской временной следственной комиссии в среду, 8 апреля.

«Все сто процентов личного состава военнослужащих были перемещены в боевые подразделения», — сказал он, комментируя коррупционный скандал, связанный с предыдущим руководством ТЦК.

Реклама

Он отметил, что произошла полная замена личного состава, уточнив, что без взвода охраны в штате РТЦК и СП находится 44 военнослужащих.

«Мы все зашли туда в один момент — новый руководитель, новые заместители, новые начальники отделов. Я был назначен 9 сентября 2024 года», — отметил Андрей Евтушенко.

На заседании временной следственной комиссии напомнили, что, по данным следствия, в Бучанском ТЦК была организована схема уклонения от мобилизации, изготавливались поддельные медицинские документы, военнообязанных незаконно признавали непригодными, во время обысков изъято более 1 млн долларов.

Напомним, ранее стало известно, что работник Бучанского районного ТЦК Олег Коломиец задекларировал значительные денежные активы и драгоценности, которые существенно превышают его официальные доходы.