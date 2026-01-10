ТСН в социальных сетях

Украина
137
1 мин

На Киевщине взорвался газовый котел, пострадали двое детей (фото)

Газовый котел взорвался в частном доме в селе Погребы.

Автор публикации
Наталия Магдык
Скорая помощь

Скорая помощь / © УНИАН

В селе Погребы Киевской области в результате взрыва газового котла загорелся частный жилой дом, пострадали двое детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Telegram.

Чрезвычайное происшествие произошло в частном домовладении. В результате взрыва возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Общая площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.

По словам очевидцев, в результате инцидента травмировались двое детей — 2017 и 2022 годов рождения. Их отец самостоятельно доставил пострадавших в детскую больницу для оказания медицинской помощи.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам, в чьих домах установлены газовые плиты, газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» настоятельно советует оборудовать жилье специальным прибором — сигнализатором газа.

137
