На Киевщине взорвался газовый котел, пострадали двое детей (фото)

В селе Погребы Киевской области в результате взрыва газового котла загорелся частный жилой дом, пострадали двое детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Telegram.

Чрезвычайное происшествие произошло в частном домовладении. В результате взрыва возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Общая площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.

По словам очевидцев, в результате инцидента травмировались двое детей — 2017 и 2022 годов рождения. Их отец самостоятельно доставил пострадавших в детскую больницу для оказания медицинской помощи.

