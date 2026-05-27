На Киевщину движется опасная стихия: к украинцам обратились с предупреждением

Гроза / © unsplash.com

На Киевщине объявили желтый уровень опасности из-за грозы. Ухудшение погоды ожидается в ближайший час и продлится до конца суток 27 мая.

Об этом предупредили в Укргидрометцентре.

«В ближайший час с удержанием до конца суток 27 мая гроза», — говорится в сообщении.

По прогнозу, гроза может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий. Также из-за ухудшения погодных условий возможны трудности в движении транспорта.

В регионе объявлен І уровень опасности — желтый.

Напомним, синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине 28 мая ощутимо похолодает после прохождения холодного фронта. Прогнозируются локальные дожди, сильный ветер и температуру до +15…+19 градусов в большинстве областей.

